كشفت مصادر حقيقة غياب البرازيلي فينيسوس جونيور لاعب ريال مدريد عن إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو.

وبحسب صحيفة “ماركا” فإن الصفراء التي تحصل عليها أمام برشلونة، لن تؤثر على مشاركة فينيسيوس في مباراة الإياب، وذلك وفقًا لقوانين البطولة، والتي تقضي برفع الإنذارات بعد الدور ربع النهائي.

وكان اللاعب البرازيلي الشاب تلقى بطاقة صفراء بسبب تدخل عنيف على الهولندي فرينكي دي يونج في لقاء الخميس كما تحصل على بطاقتين صفراوتين في مواجهتي ريال مدريد أمام فياريال وضد أتلتيكو مدريد بالمنافسة ذاتها.