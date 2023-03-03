هنأ رائدا الفضاء، السعوديان ريانة برناوي وعلي القرني، زميلهم الإماراتي سلطان النيادي، الذي وصل صباح اليوم الجمعة إلى محطة الفضاء الدولية، بينما يستعدان للحاق به في لقاء عربي فريد وغير مسبوق بالفضاء.

ويُشار إلى أن الفريق السعودي، الذي يضم رائدي فضاء آخرين، هما مريم فردوس وعلي الغامدي، يتدربا على متطلبات رحلتهم المقبلة التي يشارك فيها اثنان منهم في الربع الثاني من العام الجاري، ما يعني لقائهم بالنيادي الذي سيبقى في المحطة الدولية لمدة ستة أشهر.

وقالت ريانة برناوي عبر تويتر: “تمنياتي لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، النجاح والتوفيق في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية، كل التوفيق سلطان.”

ومن جانبه، هنأ القرني النيادي قائلاً: “مبارك للأشقاء في دولة الإمارات على الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، مع تمنياتي بالتوفيق لرائد الفضاء سلطان النيادي في مهمته الفضائية”.

وتعد مهمة النيادي الفضائية هي الأطول في تاريخ العرب.

يُذكر أن المملكة كشفت الشهر الماضي، عن عزمها إرسال أول رائدة ورائد فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023، حيث ستلتحق برناوي ومواطنها القرني إلى طاقم مهمة AX-2 الفضائية.