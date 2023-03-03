شدد فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية “وقاء” بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، والإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي، على التحذير من جمع الجراد في مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى 15 أبريل.

ونصح المركز المواطنين والمقيمين بضرورة أخذ الحيطة والحذر من المبيدات والابتعاد عن مواقع المكافحة.

كما أنه شدد على عدم جمع الجراد المرشوش بالمبيدات واستخدامه للطهي والأكل، بسبب وجود متبقيات المبيدات على جسم الحشرة.

وفي سياق آخر، حذّر مختصون من أكل الجراد الذي تتم مكافحته باستخدام المبيدات، فقد يعرض من يتناوله للتسمم بهذه المبيدات التي تبقى عالقة بجسم الجراد الميت حتى بعد طهيه.