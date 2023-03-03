قال الإعلامي الرياضي، أحمد العجلان، إن نادي النصر استعجل في بيع لاعبه السابق فراس البريكان، بينما أعاد نادي الفتح أعاد اكتشاف اللاعب.

واستشهد على ذلك بأداء اللاعب مع فريقه الحالي، مشيرا إلى أن “البريكان”يواصل التهديف مع الفتح، وسجل أمس هدفين في المباراة التي أقيمت يوم أمس أمام الطائي، وذلك بحسب ما ذكره في قناة mbc.

وأكد أن اللاعب أصبح محط اهتمام بعض الأندية الكبيرة في المملكة ومنها نادي الاتحاد، مؤكدا أن اللاعب سجل أهداف كثيرة مع الفتح.