أعلنت فاني كولين، محامية نجم المنتخب المغربي ولاعب باريس سان جيرمان، أشرف حكيمي، أن الفتاة التي اتهمت موكلها بالاغتصاب رفضت أن تواجه اللاعب بالتهمة، كما رفضت الخضوع للفحص الطبي والنفسي.

وأضافت أن القضية اليوم لا تستند إلا إلى ادعاءاتها، مؤكدة أن توجيه الاتهام من قبل المدعي العام الفرنسي اليوم، يعد إجراء طبيعيا وروتينيا، يتبع عادة جلسات الاستجواب في مثل تلك القضايا الجنائية، كما أن هذا الإجراء يفتح الأبواب أمام حكيمي للدفاع عن نفسه.

من جهتها، قالت محامية الفتاة، راشيل فلور باردو، إن تصريحات وكيلة حكيمي لا تعني شيئاً على الإطلاق، مؤكدة أنها لا تنوي نشر تفاصيل هذا الملف على الإعلام. مضيفة أن موكلتها الشابة لم تشعر بعد بأنها مستعدة لمواجهة اللاعب.