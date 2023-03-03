كشفت دراسة حديثة عن مرض سيصيب نصف سكان العالم بعد 12 سنة أي في عام 2035.

وذكر الاتحاد العالمي للسمنة أن الدراسة أكدت أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن إذا لم يتم اتخذ إجراء ضد زيادة حالات السمنة.

وأكدت الدراسة أن تسعة من البلدان العشرة التي لديها أكبر زيادات متوقعة في السمنة على مستوى العالم هي دول منخفضة أو متوسطة الدخل في إفريقيا وآسيا.

يذكر أن أسباب زيادة معدل السمنة تشمل وجود المزيد من خيارات الأطعمة المصنعة، وسياسات أضعف للتحكم في إمدادات الأغذية وتسويقها ، وخدمات رعاية صحية ذات موارد أقل للمساعدة في إدارة الوزن.