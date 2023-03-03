صرح متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، سامر الجطيلي، اليوم الجمعة، بأن الجسر الإغاثي السعودي إلى أوكرانيا يتكون من 3 طائرات وعلى متنها 250 طنًّا من المساعدات الإغاثية.

وأوضح الجطيلي، في تصريحات تلفزيونية أن المساعدات السعودية لأوكرانيا تأتي ترجمة للمواقف المبدئية للمملكة في مساعدة المحتاجين حول العالم بما في ذلك المتضررين من حرب أوكرانيا، وترجمة أيضًا للاتفاقية التي تم توقيعها ومذكرة التفاهم بتقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لأوكرانيا بمبلغ 400 مليون دولار.

وأضاف، أن الطائرة تحمل مواد إيوائية ومولدات كهربائية بالإضافة لمستلزمات طبية، والتي تأتي لترجمة ما تم توقيعه من اتفاقية ودعم المتضررين من الحرب والتي ستستمر لإدخال هذه المساعدات للداخل الأوكراني.