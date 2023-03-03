قال متحدث وزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي، أن الوزارة تمنع جمع التبرعات لإفطار الصائمين في المساجد إلا عن طريق الوزارة، لافتا إلى أن هناك منصات رسمية للتبرعات يمكن اللجوء إليها.

وأكد أن الوزارة منعت أيضا تصوير المصلين وبث الصلوات في المساجد حماية للمنابر من الاستغلال، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

يذكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، وجه بتهيئة المساجد والجوامع لما يخدم المصلين، وذلك ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

فيديو | متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي: يمنع تصوير المصلين وبث الصلوات في المساجد حماية للمنابر من الاستغلال#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/0F3OugHrUS — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023

فيديو | متحدث وزارة الشؤون الإسلامية عبدالله العنزي: منع جمع التبرعات لإفطار الصائمين في المساجد إلا عن طريق الوزارة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QI28CPAmWg — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2023

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