اعتلى وجه مدرب فريق الباطن، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش، ابتسامة تعجب على قرار حكم المباراة باحتساب 12 دقيقة وقت بدل من الضائع في المباراة التي أقيمت اليوم أمام فريق النصر.

وعندما تم إعلان مدة الوقت الإضافي لم يتمالك المدرب دهشته وضحك ورفع يديه وهو يصفق .

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فاز على فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن.