خرج ناصر الهويدي رئيس الباطن، اليوم الجمعة، بعد نهاية مباراة النصر، التي انتهت بفوز الأخير 3-1، منفعلا.
وقال الهويدي في تصريحاته بعد المباراة: “اللي صار اليوم مهزلة وعيب، ما يصير الخرابيط اللي قاعدة تصير، والحكم ضاف اليوم شوط ثاني ولو ما جاب النصر هدف بنلعب شوط ثاني آخر”.
وأضاف مستنكرا: “ما صارت في الدوري السعودي أدى أداء ماشا ءالله يودونا كأس العالم، وكلكم فاهمين اللي قاعد يصير دورينا دوري راقي وناس راقيين لا ويضيف شوط ثاني، كلام فاضي”.
وتابع: “الهدفين أصلا فاول لنا، والمباراة رجحت كفة النصر على الباطن والباطن اليوم يستحق النتيجة وقدم مستوى ومباراة كبيرة “.
مدام القواطي راضين بالمحلي
اليوم شوط ثالث
وبكره وراح تشوف شوط رابع
لكن البليهي ورفاقه راح يقضون على مخطاطاتهم