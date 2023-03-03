خرج ناصر الهويدي رئيس الباطن، اليوم الجمعة، بعد نهاية مباراة النصر، التي انتهت بفوز الأخير 3-1، منفعلا.

وقال الهويدي في تصريحاته بعد المباراة: “اللي صار اليوم مهزلة وعيب، ما يصير الخرابيط اللي قاعدة تصير، والحكم ضاف اليوم شوط ثاني ولو ما جاب النصر هدف بنلعب شوط ثاني آخر”.

وأضاف مستنكرا: “ما صارت في الدوري السعودي أدى أداء ماشا ءالله يودونا كأس العالم، وكلكم فاهمين اللي قاعد يصير دورينا دوري راقي وناس راقيين لا ويضيف شوط ثاني، كلام فاضي”.

وتابع: “الهدفين أصلا فاول لنا، والمباراة رجحت كفة النصر على الباطن والباطن اليوم يستحق النتيجة وقدم مستوى ومباراة كبيرة “.