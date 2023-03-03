رد رئيس نادي النصر، مسلي آل معمر، على الانتقادات التي وجهت للتحكيم الذي أدار اليوم مباراة فريقه أمام فريق الباطن بعدما احتسب 12 دقيقة وقت بدل من الضائع.

وقال “آل معمر”:التشكيك مستمر لحالات النصر التحكيمية رغم قرارات دائرة التحكيم والمحللين التحكيميين، واللي مو عاجبه الحكم المحلي يطلب أجنبي ونعاونه”.

وتابع :”في الدوري السعودي صيح وطيح قدام النصر عشان تجد منافسة من الآخرين، ورؤساء الأندية ما يصرحون إلا بعد مباريات النصر وسبقهم رئيس التعاون”.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر فاز على فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن.