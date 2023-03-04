تحدث أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني، عن كيفية التحكم بمصاريف رمضان والعيد.

وقال محمد مكني: من المفترض أن يكون هناك استعداد وخطط مالية للأسر لاستقبال شهر رمضان والعيد، مشيرا: لدينا ارتفاع في معدل القروض الاستهلاكية في عام 2022 بحوالي 5.97%.

ولفت: يجب وضع خططنا المالية مبكرا للصرف على الالتزامات الأساسية والكمالية، بالإضافة إلى القروض الاستهلاكية والتمويلات العقارية وبطاقات الائتمان.

وتابع: لابد أن يكون لدينا مصادر دخل إضافية وتفعيل الخطط بشكل صحيح كي نستطيع توفيره من الراتب، مشيرا: خطة 40 30 20 10 ( أي 40% من مصادر الدخل المختلفة تكون للالتزامات الأساسية و30% للسكن، و20% للإدخار و10% للطوارئ”، مضيفا: تفعيل مثل هذه الخطط في الأسرة يجب أن يكون بتعاون جميع أفراد الأسرة.