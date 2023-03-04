تحدث أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني، عن كيفية التحكم بمصاريف رمضان والعيد.
وقال محمد مكني: من المفترض أن يكون هناك استعداد وخطط مالية للأسر لاستقبال شهر رمضان والعيد، مشيرا: لدينا ارتفاع في معدل القروض الاستهلاكية في عام 2022 بحوالي 5.97%.
ولفت: يجب وضع خططنا المالية مبكرا للصرف على الالتزامات الأساسية والكمالية، بالإضافة إلى القروض الاستهلاكية والتمويلات العقارية وبطاقات الائتمان.
وتابع: لابد أن يكون لدينا مصادر دخل إضافية وتفعيل الخطط بشكل صحيح كي نستطيع توفيره من الراتب، مشيرا: خطة 40 30 20 10 ( أي 40% من مصادر الدخل المختلفة تكون للالتزامات الأساسية و30% للسكن، و20% للإدخار و10% للطوارئ”، مضيفا: تفعيل مثل هذه الخطط في الأسرة يجب أن يكون بتعاون جميع أفراد الأسرة.
في فقرة مالك وأعمالك.. يبيّن أستاذ المالية والاستثمار بكلية الاقتصاد بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني
كيفية التحكم بمصاريف رمضان والعيد@msmakni#MBCinAweek #MBC1 pic.twitter.com/rBwW6AXzDv
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) March 3, 2023
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