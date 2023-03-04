قال لاعب الأهلي السابق مالك معاذ، إن قبول تفاوضه مع ‎الاتحاد كان لرد الاعتبار من ‎الأهلي.

وأوضح مالك معاذ، أن إدارة ‎الأهلي عرضته على أحد الرقات الشرعيين للقراءة عليه، وفق قناة SSC.

وتابع: تجربتي في النصر والعربي حجمّت من مالك، موضحا أن إدارات الأندية تريد اللاعب الغير المتعلم للتحكم به.