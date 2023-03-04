قال لاعب الأهلي السابق مالك معاذ، إن قبول تفاوضه مع الاتحاد كان لرد الاعتبار من الأهلي.
وأوضح مالك معاذ، أن إدارة الأهلي عرضته على أحد الرقات الشرعيين للقراءة عليه، وفق قناة SSC.
وتابع: تجربتي في النصر والعربي حجمّت من مالك، موضحا أن إدارات الأندية تريد اللاعب الغير المتعلم للتحكم به.
#مع_عزيز | مالك معاذ:
قبول تفاوضي مع #الاتحاد كان لرد الاعتبار من #الأهلي، إدارة #الأهلي عرضتني على أحد الرقات الشرعيين للقراءة علي.. وتجربتي في النصر والعربي حجمّت من مالك.. وإدارات الأندية تريد اللاعب الغير المتعلم للتحكم به#SSC pic.twitter.com/SLiVJCV0hV
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 3, 2023
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