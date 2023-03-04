يعد عسل السدر خليطاً من سكر الفركتوز والسكروز والغلوكوز والمالتوز ويمتاز بلونه الأحادي القاتم، كما أنه يُستخرج من المناحل المجاورة لأشجار السدر.

ويحتوي على مجموعة من الخصائص المضادة للميكروبات والفيروسات والالتهابات الفطرية، ويمكن استخدامه بشكل موضعي على الجلد أو الجروح، كما يساعد على زيادة القدرة الجنسية لدى الذكور عند خلطه مع الكمون أو وزيت الزيتون، ويساهم في تخفيف الآلام والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.

ويُعد من أقوى المكملات الغذائية الطبيعية التي تساهم في تحفيز وتقوية الجهاز المناعي، فيما يُفيد في تطهير المعدة وتنظيف الأمعاء من الفطريات والبكتيريا الضارة وترسبات الدهون، فيما يقي من الشيخوخة والسرطان.