كشفت شركة نيوم (NEOM)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بمدينة نيوم، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المُسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مساعد إداري تنفيذي (Executive Assistant).

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة (3) سنوات في مجال العمل.
– القدرة على العمل بإشراف محدود.
– المهارات التحليلية ومهارات كتابة التقارير، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال: هنــــــــــــــا

 

 