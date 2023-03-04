كشفت شركة نيوم (NEOM)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بمدينة نيوم، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.

وأوضحت الشركة أن المُسمى الوظيفي المتوفر هو:

– مساعد إداري تنفيذي (Executive Assistant).

وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:

– شهادة الثانوية العامة فما فوق.

– خبرة (3) سنوات في مجال العمل.

– القدرة على العمل بإشراف محدود.

– المهارات التحليلية ومهارات كتابة التقارير، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال: هنــــــــــــــا