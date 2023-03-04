كشفت شركة نيوم (NEOM)، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة الثانوية فما فوق بمدينة نيوم، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط.
وأوضحت الشركة أن المُسمى الوظيفي المتوفر هو:
– مساعد إداري تنفيذي (Executive Assistant).
وأفادت بأن المؤهلات والخبرات المطلوبة كالتالي:
– شهادة الثانوية العامة فما فوق.
– خبرة (3) سنوات في مجال العمل.
– القدرة على العمل بإشراف محدود.
– المهارات التحليلية ومهارات كتابة التقارير، وغيرهم.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال: هنــــــــــــــا
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