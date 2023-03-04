كشفت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جدة، والخبر، وينبع، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير تنفيذي أول/ عمليات الضرائب والتمويل (جدة)، مدير تطوير البرمجيات والتطبيقات (جدة)، مدير التسويق التجاري (الخبر)، مساعد أول/ خدمات مندوبي المستشفى (ينبع)، مدير مبيعات الأعمال الجديدة (عدد وظيفتين/ الرياض).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 2 مارس 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 1 إبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة بوبا العربية للتأمين