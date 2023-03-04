قال المحامي صالح التركي، أن هناك تسولًا رقميًا واضحًا ليس عليه خلاف، مثل الاستجداء على موقع تويتر وغيره، أما تحديات المشاهير لا تعتبر تسولًا، وهناك جهات معنية يمكنها الفصل في الأمر وإثبات امتهان التسول من عدمه.

وأوضح صالح التركي خلال برنامج “النقطة العمياء” على قناة “السعودية”، إن من يرسل رسالة لشخص لا يعرفه على تويتر ويطلب منه دفع فواتير الكهرباء مثلًا ويبدأ في الإفصاح عن ظروفه هذا يعتبر استجداء وتسولًا واضحًا ونوعًا من أنواع التسول، هذا استجداء من دون مقابل.

وأضاف: “أما برامج التيك توك بها بعض اللبس، بعضها قد لا يدخل في إطار التسول، وبعضها تسول واضح، مثلًا قد تجد رجلًا طاعنًا في السن ولا يعلم كيف يستخدم الأجهزة الذكية ويتحدث أمام الكاميرا وخلفه آية قرآنية وليس لديه أي محتوى يقدمه، فهذا استجداء ويدخل في مفهوم التسول”.

وتابع: “أما برامج المشاهير والتحديات ومن لديهم آلاف المتابعين هنا التحديات قد لا تدخل في مفهوم التسول، وهناك معايير أخرى ومن يدفع يكون من باب الإعجاب”، لافتًا إلى أن الفيصل في الأمر هنا الجهات المعنية هي التي ترفع الأمر وتحقق، وهي من تثبت إذا كان هناك تسول أم لا.