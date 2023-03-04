كشف خبراء في خصوصية أمن المعلومات، ثغرتين جديدتين في نظام تشغيل هواتف “آيفون” من شركة ‏‏”أبل” الأمريكية، تساعد القراصنة على الوصول إلى الصور والرسائل الشخصية للمستخدمين.‏

وتتيح الثغرتان لقراصنة الإنترنت، تجاوز إجراءات الحماية الأمنية، وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة، للوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم، إلى جانب دفتر جهات الاتصالات، والتقويم السنوي “الكالندر”.

وجاء ذلك بعد أقل من 10 أيام من اعتراف شركة “أبل” عن أخطاء أخرى موجودة في أحدث نظام تشغيل لديها “آي أو إس 16″، وفق ما نقلت “سبوتنيك عربي”، فيما تسمح الثغرتان (CVE-2023-23520) و(CVE-2023-23531) للقراصنة، بتجاوز عملية التوقيع المشفر، وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة، خارج صندوق الحماية الأمني.