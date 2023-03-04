شددت منظمة الصحة العالمية على التحذير من 14 دواء مختلفًا من أدوية للأطفال في أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأوروبا.

وأشارت صحيفة «ذا صن» البريطانية إن أدوية السعال تلوثت بالمواد الكيميائية السامة مثل إيثيلين جلايكول وديثيلين جلايكول.

وقال البروفيسور وينستون مورغان، عالم السموم في جامعة شرق لندن:” أن هذه المركبات توجد أحيانا بكميات صغيرة جدًا كملوثات في عدد من المكونات الغذائية والمذيبات الطبية.”

وأضاف:” أن تلوث الأدوية بتلك المركبات يحدث عندما تكون هناك معايير سيئة للتصنيع والاختبار، لافتًا أن الجرعة المميتة من المواد الكيميائية عند البالغين تتراوح بين 1000-1500 ملليغرام لكل كيلوغرام.

وأوضح أن الجرعة المميتة بالنسبة لطفل صغير يزن 20 كلغ، تنخفض إلى 28 ميلليلترا، أو نحو 6 ملاعق صغيرة، ومع ذلك فإن السمية ممكنة أيضًا عند تناول جرعات أقل بكثير على مدار أيام وأسابيع.

وتابع:” أن الأطفال الذين يتناولون مستحضرات الباراسيتامول الملوثة بالجليكول قد يكونوا معرضين للخطر أيضا، كما الأدوية والمنتجات الأخرى الملوثة بمستويات منخفضة من الإيثيلين جلايكول وثنائي إيثيلين جلايكول قد تمر دون أن يلاحظها أحد لأنها لا تحتوي على الباراسيتامول.

والجدير بالذكر أن خطورة هذه المواد الكيميائية تكمن في أن الطفل يستهلكها بكميات كبيرة قبل ظهور أعراض التسمم، والتي من بينها النعاس، يمكن أن يساء تفسيرها على أنها طبيعية لدى الطفل المصاب بالسعال أو الحمى، فقد لا يلاحظ الآباء والطاقم الطبي ما هو الخطأ إلا بعد فوات الأوان.