قام رجل مصري بمحافظة الفيوم، بقتل جاره بطريقة مأساوية داخل منزله وأمام أولاده الصغار وزوجته، بعدما انهال عليه بـ«فأس» على رأسه.

وتفصيلاً، كان المجني عليه يجلس أمام منزله مع زوجته وأولاده، بينما خرج جاره من المنزل وسدد له عدة ضربات بالفأس على رأسه ورقبته، وسط فزع زوجة المجني عليه التي استغاثت بالجيران، فأمسكوا القاتل بينما كان المجني عليه قد لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت التحريات أن المتهم كان دائم التعدي على والدته بالضرب، فيما تدخل المجني عليه عدة مرات لحماية الأ من بطش ابنها، فقرر الجاني الانتقام منه، وما أن رآه جالسًا أمام منزله، هاجمه وأنهى حياته.

وتلقت النيابة العامة البداية في البداية بلاغ من الأجهزة الأمنية المصرية بمحافظة الفيوم، من الأهالي يغيد بمقتل المجني عليه على يد جاره، على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم الذي تم إحالته إلى النيابة العامة،

وقام مرفق إسعاف الفيوم، بإرسال عدة سيارات إلى مكان الجريمة، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق.