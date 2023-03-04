أكد المحلل التحكيمي سعد الكثيري، أن مباراة النصر والباطن التوقفات بها لا تتجاوز الـ 8 دقائق، ولكن الحكم لم يطلق الصافرة إلا بعد 15 دقيقة، مُشيرًا إلى أن الوقت مبالغ فيه.

وقال الكثيري خلال مداخلة على برنامج الحصاد الرياضي:” استغرب أن الحكم صفر في لعبة مثل المهاجم مع المدافع، واعتبرها مخالفة، لافتًا أنه تم استدعاء حكم الفيديو لمتابعة الحالة .

وأضاف:” أن الدقيقة 65 كان يجب منح مهاجم الباطن البطاقة الصفراء الثانية واستبعاده من المباراة، وأيضًا في نفس الدقيقة هناك لاعب تهور على لاعب النصر سلطان الغنام كان يجب منحه البطاقة الصفراء واستبعاده من المباراة.”