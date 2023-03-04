أفادت الشرطة الروسية، بأنها عثرت على مخترع لقاح «سبوتنيك v» المضاد لفايروس كورونا، أندري بوتيكوف، مقتولا في شقته، في موسكو.

وأكدت السلطات الروسية أن الجريمة جنائية، بينما كشفت وسائل إعلام محلية أن الرجل لقي حتفه، بعد مشادة مع شخص حاول التسلل لشقته التي تقع وسط موسكو.

ويُشار إلى أن بوتيكوف واحدًا من 18 عالمًا طوروا لقاح سبوتنيك الذي عُرض على المواطنين الروس خلال فترة وباء كورونا.

والجدير بالذكر أن لجنة التحقيق الروسية (ICR) فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الجريمة، ولم يتم بعد كشف كل حيثيات القضية، بينما لم تصدر السلطات الأمنية أيّ بيان تؤكد هوية القاتل أو الأسباب التي أدت إلى القتل.