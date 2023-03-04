كشفت Jetour الصينية التابعة لشركة Chery عن بدء طرح مركبتها الجديدة التي صنفت من بين أكثر سيارات الدفع الرباعي تميزا؛ حيث تنفرد مركبة Jetour Traveler بتصميم مميز وأنيق جدا، تبرز معالم الجمال فيه.

ويأتي ذلك من خلال تصميم واجهته الأمامية والمصابيح المتطورة المثبتة عليها، ومن خلال الإطارات الأنيقة التي تحيط بفتحات الشبابيك وحجرات العجلات وممتصات الصدمات، كما جاءت بطول 4 أمتار و78 سنتيمترا، وجهّزت بصفين من المقاعد.

وستطرح نسخة أكبر بطول 4 أمتار و95 سنتيمترا لتوفر مساحة داخلية أكبر، بينما تتميز هذه السيارة بالتقنيات الداخلية المتطورة بها إذ زودت بشاشة لمسية كبيرة يمكنها العمل كجهاز تلفاز ويمكن من خلالها أيضا إدارة الكثير من ميزات المركبة، كما زودت الشاشة بمعالج Qualcomm 8155 المسؤول عن إدارة جميع الأجهزة الإلكترونية.

وزودت بمحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات، كما ستطلق منها نسخ مزودة بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.