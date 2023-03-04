الغذاء والدواء: غير مسموح استخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أنه غير مسموح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية الموجودة بالمملكة، وذلك وفقًا لللوائح الفنية المعتمدة.

وقالت هيئة الغذاء عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص :” أن اللوائح الفنية المعتمدة (بطاقات المواد الغذائية المعبأة) لا تسمح باستخدام مسحوق الحشرات في المنتجات الغذائية بصورة عامة.”

وقال المواطن في استفساره: هل مسموح استخدام الحشرات في الطعام عندنا”، مرفقًا بسؤاله فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صاحب محل آيس كريم في ألمانيا، أعلن عن أول منتج آيس كريم بنكهة صراصير الليل.

وأضاف صاحب متجر الآيس كريم:” إنه فكر كثيرًا في تجربة الصراصير على شكل الآيس كريم.”