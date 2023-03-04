أكد الدكتور حسين البدوي، استشاري الغدد الصماء والسمنة، أن وجود التطبيقات الالكترونية من أهم أسباب تزايد معدلات البدانة لدى الأطفال.

وقال الدكتور حسين البدوي، خلال برنامج “من السعودية” عبر قناة “السعودية”، أن من أسباب السمنة لدى الأطفال: وفرة الطعام، والرفاهية، والتطبيقات الإلكترونية التي سهلت طلب الطعام إلى المنزل.