تعرض وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتفاعل غريب من قبل الجمهور، خلال محاضرة ألقاها أمس في الهند، بعد أن شارك في قمة مجموعة العشرين التي انعقدت في نيودلهي.

وقال لافروف في حديثه عن الحرب في أوكرانيا: “إن الحرب التي نحاول إيقافها، والتي أطلقت ضدنا، عبر استخدام الشعب الأوكراني..” .

وانهالت صيحات وضحكات الجمهور عليه في تلك اللحظة تعليقًا على هذه التصريحات، مما دفع الوزير إلى التوقف هنيهة قبل إكمال كلامه، متمسكًا بالرواية الروسية بطبيعة الحال.

وكان لافروف قد انتقد بشكل حاد في نفس المحاضرة الغرب، متهمًا إياه بالتورط في تفجير خط أنابيب الغاز نوردستريم العام الماضي، مُؤكدًا أن بلاده لن تعتمد بعد الآن على الشركاء الغربيين في مجال الطاقة، بل على شركاء موثوق بهم، وفق تعبيره.

يُذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي، دأب المسؤولون الروس على اتهام الدول الغربية بتأجيج الصراع، واستعمال الأوكرانيين من أجل إضعاف بلادهم.