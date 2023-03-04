أكد المستشار الأسري الدكتور أحمد المسند وجود مصابين بالأمراض النفسية والعقلية بين أطفال المملكة، وذلك بسبب إدمان الأجهزة الذكية.

وقال المسند خلال مداخلة على برنامج “نشرة النهار المُذاعة على قناة “الإخبارية”، أن الإفراط في استخدام الأجهزة الذكية تغير شخصية الطفل وتخلق لديه حالة من اختلال المزاج، مما يصيبه بأمراض نفسية وعقلية.”

وأضاف:” أن هذه الأجهزة قد تجعل الطفل سريع الغضب والاندفاع في كافة الأمور؛ بسبب البقاء ساعات أمام هذه الأجهزة وما بها من مقاطع ومحتوى.”