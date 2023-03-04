أمر القضاء العراقي باعتقال 4 مسؤولين في حكومة رئيس الورزاء السابق مصطفى الكاظمي ، وذلك في إطار التحقيقات بشأن “سرقة القرن ” وبتهمة «تسهيل الاستيلاء» على مبلغ 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية.

وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة في بيان لها:” أن محكمة الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين بعد ظهور أدلة جديدة.”

وأضافت:” أن الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم وزير المالية، مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، السكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.”

وأفاد مسؤول بالهيئة بأن المسؤولين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق.

يُذكر أن الحكومة العراقية أعلنت خلال الأشهر القليلة الماضية، استعادة ملايين الدولارات من الأموال المسروقة.