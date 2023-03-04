اعترفت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، بالتفكير بإنهاء حياتها في وقت سابق من مراهقتها من خلال استئجارها قاتلاً كي لا تلجأ للانتحار، إلا أن الأخير فاجأها بطلب غريب.

وروت أنجلينا جولي، تفاصيل صادمة لمرحلة الاكتئاب التي مرت بها الفنانة في عمر الـ19 أدت إلى تفكيرها في الانتحار، لافتة إلى أنها ذكرت ذات مرة في مقابلة أنها تعاني من صراع مع صحتها العقلية.

وقالت الفنانة العالمية: “لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كان لدي تحديات خاصة. لقد كنت أعاني من اضطراب ما بعد الصدمة”، مضيفة أنها حاولت الانتحار في سن المراهقة، حيث يُزعم أنها استأجرت قاتلاً محترفاً لقتلها، لأنها أرادت إنهاء حياتها، بطريقة غير الانتحار.

وأضافت: “لقد كان شخصاً لائقاً بدرجة كبيرة وسألني عما إذا كان بإمكاني التفكير في الأمر والاتصال به مرة أخرى في غضون شهرين. ثم تغير شيء ما في حياتي، واعتقدت أنني سألتزم به”.