خطف الطفل صاحب الهمم، إبراهيم العنزي، قلوب السعوديين خلال الساعات الماضية، بعدما تمكن من تحقيق حلمه ومقابلة لاعبه المفضل كريستيانو رونالدو، قبل مباراة النصر.

وبدأت قصة الطفل (5 سنوات) الذي ولد مشلول الأطراف، بعد أن نشر نواف العنزي أحد أقربائه، فيديو يناشد عبره رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، إفساح المجال لإبراهيم من أجل حضور المباراة.

ووصف نواف العنزي فرحة إبراهيم بزيارة “استاد مرسول بارك” وحضور مباراة النصر ولقاء النجم كريستيانو رونالدو، بالعارمة.

كما نشر الطفل فيديو يعرب فيه عن شكره، قائلا: “شكرا بابا تركي أن حققت حلمي في زيارة مرسول بارك”.

وأوضح والد إبراهيم محمد العنزي، أن ابنه يعاني من إعاقة في اليدين والقدمين، وأنه يتلقى العلاج في المستشفى التخصصي ويحتاج إلى علاج طبيعي وعمليات.

وقال: “على الرغم من إعاقته إلا أننا فوجئنا بأنه فتح بنفسه حسابا عبر تيك توك ونشر مقطعا يطالب فيه تركي آل الشيخ بأن يحضر مباراة النصر ويسلم على رونالدو”.

كما أردف قائلا: “فوجئنا بالمقطع وتفاعل المستشار مع نداء ابني، وعلى الرغم من ظروفي وظروف زوجتي الصحية وإصابتنا بالسرطان، فإننا قررنا أن نساهم في تحقيق حلمه بالوصول للرياض وحضور المباراة”.