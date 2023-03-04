أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حكمًا بإلزام مواطن بإعادة مبلغ وقدره 1,733,916، ريالًا لأمانة العاصمة المقدسة.

ويأتي ذلك بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه، وطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة تقدمت للمحكمة بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بتعويض المواطن.

وتم قبول إعادة النظر ورفض دعوى المواطن بالتعويض، وبناءً عليه أصدرت المحكمة حكمها النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف والذي أصبح واجب النفاذ.