كشف دون جاربر مفوض الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم “MLS” بأن الدوري سيقوم بكل المحاولات لجلب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد مفوض الدوري الأمريكي لكرة القدم أنهم مستعدون للتحلي بالمرونة المالية لتحقيق الحلم في لعب النجم الأرجنتيني في الدوري الأمريكي في ظل التعليمات التي تضع سقفًا للرواتب وقانونًا صارمًا للعب المالي النظيف، وذلك في تصريحات لصحيفة “أتلتيك”.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان، الصيف المقبل، وهناك محاولات لتجديد عقده كما يحلم برشلونة بعودته، ويهتم إنتر ميامي، الذي يملكه النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، بضمه للدوري الأمريكي.