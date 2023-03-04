أعلن نادي الهلال السوداني، اليوم السبت، عن تعرضه لعقوبات من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” على خلفية الشكوى التي تقدم بها الأهلي المصري عقب مباراة الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وصرح حسن علي عيسى، الأمين العام للنادي السوداني، في بيان: أوقف “كاف” طبيب النادي عوض الجعلي 4 مباريات، إضافة إلى تغريمه 10 آلاف دولار، بسبب المشادة مع لاعبي الأهلي.

وأضاف: شملت العقوبات غرامة قدرها 20 ألف دولار، لإطلاق الشماريخ خلال أداء الأهلي المصري تدريبه الختامي على ملعب المباراة، وتم السماح بدخول 10 أشخاص فقط من الهلال وعدد مماثل للمنافس إضافة إلى اللاعبين المقيدين وذلك خلال مباريات الفريق الإفريقية.