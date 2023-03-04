كشف خبير التحول الرقمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي خالد عيد مدى ثبوتية أن تطبيق تيكتوك قادر على اختراق أسرار الأمن القومي.

وقال “خالد عيد” خلال استضافته في برنامج “إم بي سي في أسبوع” أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بتحليل بيانات المستخدمين وتحدد مدى اتجاهاتهم وميولهم .

وأضاف أن الرواية الأمريكية تقول أن التيك توك يقوم بجمع معلومات حساسة عن أفراد بعينهم في المجتمع الأمريكي وهذه المعلومات متاحة للحكومة الصينية مؤكداً أن ذلك يحدث في جميع وسائل التواصل الاجتماعي.