حذر استشاري أمراض الباطنية، الدكتور فهد العنزي، من خطورة اضطرابات الأكل والتغذية، موضحًا أنها تسبب خفقًانًا مميتًا.

وقال العنزي خلال لقائه على قناة “الإخبارية” أن اضطرابات الأكل تحدث لكل من الأطفال والمراهقين بشكل أكثر، ويمكن ملاحظته على أطفالها من خلال معاناتهم من التقيؤ الإرادي أو اللاإرادي بشكل مستمر وذلك بعد الأكل.

وأوضح أن اضطرابات الأكل تؤثر على الكثير من أجهزة الجسم، بسبب التجويع المستمر، فأغلب المرضى يحاولون تجويع أنفسهم بشكل مستمر، وهذا يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم ونبضات القلب، ما يؤدي إلى قصور في عضلات القلب إما بتضخم أو ضمور.

وتابع العنزي أن هذا الاضطراب قد يؤدي إلى فقدان فيتامينات وبروتينات هامة تؤدي إلى حدوث خفقان مميت، بالإضافة إلى معاناة الشخص من الإمساك المزمن وانخفاض سكر الدم والجفاف المستمر وكسل في الغدة الدرقية.

وأضاف أن النساء تصاب بانقطاع الدورة الشهرية، وانخفاض معدل الخصوبة، فضلًا عن إصابة الشخص بقصور في الكلى والأنيميا وانخفاض في الكرات البيضاء والحمراء.

…