أكد المحامي ماجد قاروب أن لائحة قواعد سلوك المحامين ستطور المهنة وممارسيها والتي ستضع مبادئ أخلاقية قبل أن تكون مهنية على أصحاب المكاتب والمحامين المرخصين حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بشكل احترافي ومهني سليم.

وأشار قاروب خلال ظهوره على قناة “العربية” إلى أن دخول مكاتب المحاماة الأجنبية للسعودية سيساهم في تطوير وتأهيل ممارسي المهنة من السعوديين.

وأضاف أنها ستسهم في توطين وترسيخ وتثبيت كثير من مبادئ وقيم التعليم والتدريب للمحامين وبالتالي سنرى قريباً أجيال سعودية قوية جداً متمكنة من المستوى العالي لمهنة المحاماة.

#نشرة_الرابعة | المحامي ماجد قاروب: لائحة قواعد سلوك المحامين ستطور المهنة وممارسيها@MajedGaroub pic.twitter.com/yB8cEEdF7e — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) March 4, 2023