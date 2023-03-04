أوضح خبير التنبؤات الجوية عيسى رمضان أن موجات البرد لم تنتهي بعد، مشيرا إلى أن موسم بياع الخبل عباته يبدأ اليوم السبت.

وقال رمضان: “ستأتي موجة باردة لكن ليست قوية من المتوقع أن تبدأ يوم الخميس المقبل ويوم ٩ و ١٠ من شهر مارس الجاري”.

وأضاف: “توقعاتنا للأمطار خلال اليومين القادمين وتستمر حتى بداية شهر رمضان”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، أوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة.