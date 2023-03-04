أكد عبدالله العنزي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الإمام والمؤذن مسؤولان عن متابعة النظافة بالمسجد.

وأشار إلى وجود جولات رقابية لضمان أن تكون المساجد مهيأة.

وكان الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أصدر أمس الجمعة، تعميمًا لفروع الوزارة في مناطق المملكة يتضمن التعليمات الخاصة لعمل منسوبي المساجد وضوابط وتعليمات لتهيئة المساجد وتنفيذ مشاريع تفطير الصائمين خلال شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ، في إطار حرص الوزارة على تهيئة المساجد والجوامع لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير كافة الاحتياجات لتحقيق رسالتها في المجتمع وفق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.