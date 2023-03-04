أوضحت فوزية حوباني، عضو مجلس إدارة ورئيسة لجنة المرأة بالاتحاد السعودي لرفع الاثقال مدى تأثير رياضة رفع الأثقال على المرأة وعلى طبيعة جسمها كأنثى.

وقالت خلال ظهورها في برنامج “سيدتي” أنها تتلقى أسئلة كثيرة في هذا الشأن ، مؤكدة أن ذلك غير صحيح فهي من الرياضات التي تعطي قوة لجسم المرأة.

ولفتت إلى أن رفع الأثقال من أهم فوائده هو تعلم كيفية رفع الأشياء الثقيلة بطريقة صحيحة.