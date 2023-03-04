أجاب عبدالغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، على سؤال حول ما إذا كانت المباني لدينا جاهزة لمقاومة الزلازل أم لا.
وقال عبد الغني: “تطبيق كود البناء السعودي أصبح إلزاميا على جميع المباني، ما ساهم في رفع كفاءة المباني بنسبة كبيرة”.
وأضاف: “المباني التي صممت وفق المخطات آمنة، لكن المباني التي تترك للمقاول واجتهاده يجب مراجعتها”، مشيرا إلى أن المباني الخشبية الجاهزة ليست معتمدة في كود البناء السعودي.
هل المباني لدينا جاهزة لمقاومة الزلازل؟.. م.عبدالغني الجند (عضو الهيئة السعودية للمهندسين) يُجيب@ssrrr22@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/DIT5HYFURh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 4, 2023
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