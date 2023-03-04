أجاب عبدالغني الجند عضو الهيئة السعودية للمهندسين، على سؤال حول ما إذا كانت المباني لدينا جاهزة لمقاومة الزلازل أم لا.

وقال عبد الغني: “تطبيق كود البناء السعودي أصبح إلزاميا على جميع المباني، ما ساهم في رفع كفاءة المباني بنسبة كبيرة”.

وأضاف: “المباني التي صممت وفق المخطات آمنة، لكن المباني التي تترك للمقاول واجتهاده يجب مراجعتها”، مشيرا إلى أن المباني الخشبية الجاهزة ليست معتمدة في كود البناء السعودي.