استقر الاتحاد العربي لكرة القدم على الفرق الأربعة المشاركة بدعوات خاصة في النسخة القادمة من كأس الملك سلمان للأندية.

وتضم قائمة الأندية السعودية المشاركة كل من الهلال و‎النصر، والاتحاد، والشباب.

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، على النسخة المقبلة في البطولة العربية 2023، بعد أن حملت اسم «كأس زايد» واسم «كأس محمد السادس» خلال النسختين الماضيتين، علماً بأن الاتحاد العربي أيضاً أعلن في وقت سابق مشاركة 37 فريقاً عربياً بجوائز مالية تصل إلى 10 ملايين دولار أمريكي.