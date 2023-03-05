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الاحد5 مارس

أسعار العملات مقابل الريال اليوم

منذ 11 ثانية
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تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 3٫99700 مقابل الريال الواحد 0٫25019

الدولار: 3٫75288 مقابل الريال الواحد 0٫26646

درهم إماراتي:1٫02172 مقابل الريال الواحد 0٫97874

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69544

دينار أردني:5٫29028 مقابل الريال الواحد 0٫18903

دينار كويتي: 12٫24319 مقابل الريال الواحد 0٫08180

دينار بحريني:9٫96970 مقابل الريال الواحد 0٫10031

الريال القطري: 1٫03073 مقابل الريال الواحد 0٫97019

الدرهم المغربي:0٫36133 مقابل الريال الواحد 2٫76747

الجنيه المصري:0٫12215 مقابل الريال الواحد 8٫18638

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