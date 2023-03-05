كشفت منصة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المقصود بحالة “مغلقة” التي تظهر على المنصة لبعض المستفيدين.

وأوضحت منصة “إيجار”، أنه يجرى تغيير حالة الدفعات إلى مغلقة بعد إنهاء عقد الإيجار من قبل الطرفين (المؤجر والمستأجر)، لافتة إلى أنه يحق للمؤجر زيادة مبلغ الإيجار عند التجديد دون أن توجد نسبة محددة للزيادة.

وتابعت أن التجديد التلقائي يكون قبل انتهاء العقد بـ 90 يوماً، مشيرة إلى أنه في حال عدم توفر الرصيد وانتهاء فترة الـ 30 يوماً الأولى لن يتجدد العقد تلقائياً.