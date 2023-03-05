يحتاج استخدام تطبيق “تيك توك”، ضبط مجموعة من الإعدادات من أجل حماية الخصوصية في ظل احتمالية التعرض لمضايقات وسخرية، إلى جانب وجود مستخدمين مجهولين يرسلون رسائل غير لائقة.

ويعد جعل الحساب خاصاً وتحديد الأشخاص الذين يمكنهم رؤية المحتوى من أسهل طرق الحفاظ على الخصوصية في تيك توك، حيث يكون ذلك من خلال الدخول إلى خيار الإعدادات والخصوصية وتفعيل خيار الحساب الخاص.

ويمكن للمشتركين الاستفادة من ميزة (Profile view history) والتي تتيح معرفة من شاهد الحساب في آخر 30 يوماً، ومن ثم حظر من يرغب المشترك في عدم مشاهدتهم المحتوى مجدداً، بينما يتيح التطبيق للمستخدم منع تنزيل مقاطع الفيديو الخاصة به من قبل الآخرين، عبر تعطيل ميزة التنزيل التي تكون مفعلة تلقائياً، حيث يكون ذلك بالدخول على خيار التنزيلات والضغط على عدم التفعيل.

ويستطيع المستخدم منع تيك توك من اقتراح حسابه على الآخرين عبر الضغط على خيار الإعدادات والخصوصية ثم تعطيل خيار “اقتراح حسابك للآخرين”، كما يُمكن تيك توك الراغبين في منع الآخرين من إرسال رسائل مباشرة لهم دون الحديث معهم مسبقاً، على أن يكون هذا عبر تغيير إعدادات الخصوصية واختيار إرسال رسائل مباشرة للأشخاص الذين تتابعهم ويتابعونك، أو الأشخاص الذين أرسلت إليهم رسائل، أو لا أحد.