أكد الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أنه لا ينسى أفضال نادي الاتحاد على نادي النصر ولا ينسى محبين النادي الذين وقفوا مع النصر.
وقال “الرشيدي” خلال لقائه على برنامج 24 الرياضية:” أن الاتحاديين لا ينسون دور الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله مع نادي الاتحاد .
وأضاف:” يوم الخميس إن شاء الله نتمنى أن يشاهد الوطن العربي والأجنبي مباراة راقية، وتشجيع رائع، جمهور الاتحاد بأهازيجه وجمهور النصر بأهازيجه.. نتمنى مباراة بعد انتهائها الكل يبارك فيها للثاني.”
وتابع :” أن الادارات بينهم حتى الآن احترام وتقدير، ويجب احترام الناديين.”
عايد الرشيدي :
لا أنسى فضل نادي #الاتحاد على نادي #النصر ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@ayed7171 pic.twitter.com/kRWAD1QU96
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) March 4, 2023
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