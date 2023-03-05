أكد الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أنه لا ينسى أفضال نادي الاتحاد على نادي النصر ولا ينسى محبين النادي الذين وقفوا مع النصر.

وقال “الرشيدي” خلال لقائه على برنامج 24 الرياضية:” أن الاتحاديين لا ينسون دور الأمير عبدالرحمن بن سعود رحمه الله مع نادي الاتحاد .

وأضاف:” يوم الخميس إن شاء الله نتمنى أن يشاهد الوطن العربي والأجنبي مباراة راقية، وتشجيع رائع، جمهور الاتحاد بأهازيجه وجمهور النصر بأهازيجه.. نتمنى مباراة بعد انتهائها الكل يبارك فيها للثاني.”

وتابع :” أن الادارات بينهم حتى الآن احترام وتقدير، ويجب احترام الناديين.”