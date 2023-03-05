كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير عمليات الأمن، قائد تنفيذ الصيانة، مراجع داخلي، مدير الإستراتيجية والتخطيط، رئيس قسم هندسة الإلكترونيات والبرمجيات، مسؤول ما قبل الجائزة، أخصائي أول للمنح والعقود.

وتتضمن الوظائف: عالم هيئة التدريس ، المجهر الإلكتروني، كبير العلماء – المجهر الإلكتروني، مخطط المشروع، عالم الموظفين، أخصائي تسويق، والمزيد.

وأشارت إلى أن للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع جامعة كاوست