أكد لاعب الشباب والنصر السابق فؤاد أنور، أن رئيس النادي الذي لا يستطيع جلب حكام أجانب عليه الجلوس في منزله وترك كرسي الرئاسة.

وقال فؤاد أنور، عبر برنامج “المنتصف” على قناة “الإخبارية”، أن رئيس النادي الذي لا يستطيع دفع المبالغ وجلب حكام أجانب عليه الجلوس في بيته أو استراحته وترك المنصب لمن يستطيع فعل هذا.

وعلى جانب آخر، صرح فؤاد أنور: “أستغرب من لاعبي الشباب الخسارة أمام العدالة، ويجب أن يشارك الجابوني آرون سالم بشكل أكبر في المباريات”.