أوضحت زها الرفاعي مدربة الوعي المالي، طريقة تقسيم الراتب والتغلب على العجز المالي في آخر الشهر من خلال الادخار.

وقالت الرفاعي خلال لقائها المذاع على قناة الرسالة:” أن الادخار ينبغي أن يكون مع بدء استلام الراتب، وتحديد نسبة من 5 إلى 10% من قيمة الراتب لادخاره وتوفيره.”

وأكدت على أهمية توزيع الراتب وفق بنود الصرف المحددة، وتقسيم حسابات بنكية للادخار، مع وضع بند للمصروفات الأساسية.

وأضافت:” يفضل وضع بند للمصروفات الطارئة كتعطل مكيف أو جهاز في المنزل بنسبة 5 إلى 10% من الدخل، مع وضع بند باسم «صندوق الطوارئ».