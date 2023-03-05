أوضحت زها الرفاعي مدربة الوعي المالي، طريقة تقسيم الراتب والتغلب على العجز المالي في آخر الشهر من خلال الادخار.
وقالت الرفاعي خلال لقائها المذاع على قناة الرسالة:” أن الادخار ينبغي أن يكون مع بدء استلام الراتب، وتحديد نسبة من 5 إلى 10% من قيمة الراتب لادخاره وتوفيره.”
وأكدت على أهمية توزيع الراتب وفق بنود الصرف المحددة، وتقسيم حسابات بنكية للادخار، مع وضع بند للمصروفات الأساسية.
وأضافت:” يفضل وضع بند للمصروفات الطارئة كتعطل مكيف أو جهاز في المنزل بنسبة 5 إلى 10% من الدخل، مع وضع بند باسم «صندوق الطوارئ».
قبل أن تنفق راتبك.. نصائح هامة لتقسيم راتبك والتغلب على العجز المالي في آخر الشهر مع مدربة الوعي المالي زها الرفاعي#سهرة_الرسالة#الرسالة pic.twitter.com/pP0ouAYawY
— قناة الرسالة (@alresalahnet) March 4, 2023
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