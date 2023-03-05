كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير (SATORP)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي بيئي.

(Environment Specialist)

2- مهندس عمليات A2.

(Process Engineer A2)

3- مدقق أول الحسابات.

(Senior Internal Auditor)

4- أخصائي علاقات الشركات.

(Corporate Relations Specialist)

5- مهندس تسويق.

‏(Marketing Engineer)

6- مهندس تحسين.

‏(Optimization Engineer)

7- مهندس مراقبة الأداء.

‏(Performance Control Engineer)

8- رئيس الفحص.

‏(Inspection Head)

9- مشرف مختبر & أوسا.

‏(Lab & OSA Superintendent)

10- مهندس مراقبة العمليات.

‏(Process Control Engineer)

11- مهندس عمليات.

‏(Process، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي:

– بوابة التوظيف.

– موقع لينكدإن.