كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير (SATORP)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
1- أخصائي بيئي.
(Environment Specialist)
2- مهندس عمليات A2.
(Process Engineer A2)
3- مدقق أول الحسابات.
(Senior Internal Auditor)
4- أخصائي علاقات الشركات.
(Corporate Relations Specialist)
5- مهندس تسويق.
(Marketing Engineer)
6- مهندس تحسين.
(Optimization Engineer)
7- مهندس مراقبة الأداء.
(Performance Control Engineer)
8- رئيس الفحص.
(Inspection Head)
9- مشرف مختبر & أوسا.
(Lab & OSA Superintendent)
10- مهندس مراقبة العمليات.
(Process Control Engineer)
11- مهندس عمليات.
(Process، وغيرهم.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي:
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