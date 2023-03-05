كشفت شركة أرامكو توتال للتكرير (SATORP)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة لحملة الدبلوم و البكالوريوس في عدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

1- أخصائي بيئي.
(Environment Specialist)
2- مهندس عمليات A2.
(Process Engineer A2)

3- مدقق أول الحسابات.
(Senior Internal Auditor)
4- أخصائي علاقات الشركات.
(Corporate Relations Specialist)

5- مهندس تسويق.
‏(Marketing Engineer)
6- مهندس تحسين.
‏(Optimization Engineer)
7- مهندس مراقبة الأداء.
‏(Performance Control Engineer)

8- رئيس الفحص.
‏(Inspection Head)
9- مشرف مختبر & أوسا.
‏(Lab & OSA Superintendent)
10- مهندس مراقبة العمليات.
‏(Process Control Engineer)
11- مهندس عمليات.
‏(Process، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع الرسمي:

– بوابة التوظيف.

– موقع لينكدإن.

 

 