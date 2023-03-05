تضم سييرا AT4X مستوى أعلى من الفخامة في الداخل مع لمسات خشب فانتا آش الأصلي باللون الأسود وكسوة المقاعد بالجلد المحبب، إلى جانب انتشار كسوة الجلد لتغطية أجزاء كبيرة من الداخل.

وتتميز بشبك مكبرات الصوت الفولاذي لنظام صوت فاخر من بوز مكون من 12 سماعة، كما تمتاز بالعملية في تنظيم الأزرار والتصميم الداخلي وتوفير الكثير من مساحات التخزين المتفاوتة في الحجم بما فيها المساحة تحت المقاعد وخلف المقاعد الخلفية.

وتبدأ الراحة من المقاعد الأمامية القابلة للتعديل في 16 كهربائية، وتدعم التدفئة والتبريد والتدليك. وبالطبع شاشة المعلومات والترفيه التي تأتي بمقاس 13.4 بوصة متوافقة بشكل كامل مع أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وللسائق شاشة رقمية بالكامل تتميز بدقة العرض والرسومات والألوان المتقنة لتوضيح عرض أهم المعلومات بدون تكلف.